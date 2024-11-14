Минтруда сказало, почему выплата больничных может быть ниже среднего заработка. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что первой причиной является перерыв в трудовой деятельности в расчетном периоде. Подразумеваются 18 последних месяцев, которые предшествовали кварталу, где человек заболел. В момент расчета среднедневного заработка учитывают доход именно за указанный период.
Еще одна причина состоит в том, что в расчетном периоде человек длительное время работал только по гражданско-правовому договору, срок действия которого завершился. Сказано, что суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам не включаются в среднедневной заработок для расчета суммы больничного в рамках трудовых отношений.
В Минтруда отметили, что третьей причиной является получение зарплаты «в конвертах». Уточняется, что суммы заработной платы «в конвертах» даже после доначисления на них взносов в ФСЗН не включаются в доход для расчета среднедневного заработка.
В ведомстве напомнили белорусам о том, что размер больничного зависит от размера зарплаты в 18 месяцев, продолжительности периода работы за указанное время. Также размер больничного зависит от продолжительности периода уплаты обязательных страховых взносов с 2003 года.
Тем временем власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру: «Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной».
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