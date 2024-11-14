Минтруда сказало, почему выплата больничных может быть ниже среднего заработка

Еще одна причина состоит в том, что в расчетном периоде человек длительное время работал только по гражданско-правовому договору, срок действия которого завершился. Сказано, что суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам не включаются в среднедневной заработок для расчета суммы больничного в рамках трудовых отношений.