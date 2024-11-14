ГПК: более 1,2 тыс. фур ожидают на границе въезда в Евросоюз

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через латвийский погранпереход «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») — въезда на сопредельную территорию ожидают более 520 грузовиков. За последние четыре дня латвийская сторона оформила менее 26% от нормы.



Перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на въезд в Литву фиксируется 340 грузовиков. Сотрудники данных погранпереходов за 24 часа оформили 31% грузового транспорта.



Более 360 большегрузов фиксируется перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи»). Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 49% большегрузов от нормы.



Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») на въезд в Польшу фиксируется 425 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 55% легковушек от нормы.