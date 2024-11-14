Врачи в Находке провели сложную операцию

В городской больнице города Находка медики удалили бляшку, образовавшуюся вокруг сосуда сонной артерии. Пациентка в возрасте 75 лет была экстренно прооперирована, так как её жизни угрожал обширный инсульт, глубокая инвалидность и другие последствия критического сужения сонных артерий.
«Врачи Находкинской больницы удалили из сонной артерии пациентки большую атеросклеротическую бляшку, которая нарушала кровоснабжение мозга. С учетом сопутствующих заболеваний пациентки было принято решение выполнять сложнейшее вмешательство без общей анестезии. Его провел заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Александр Кульков. Чтобы извлечь бляшку, пришлось временно полностью перекрыть пораженную артерию. За состоянием больной следил опытный анестезиолог-реаниматолог больницы Егор Гуревич», — поделилась пресс-служба Находкинской городской больницы.
Нарост был настолько твёрдым, что просвет в артерии нельзя было расширить изнутри с помощью специальных инструментов. Требовалось хирургическое вмешательство — открытая операция. Учитывая сопутствующие заболевания пациентки, было принято решение провести сложную операцию без общей анестезии.
«Операция прошла без осложнения. Пациентка прекрасно выдержала ее. Уже через два часа обедала в палате и общалась с медперсоналом. На десятый день выписана домой», — рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Находкинской городской больницы Александр Кульков.
Это была не первая сложная операция, проведенная в Находкинской городской больнице. Пациенты с острыми нарушениями кровообращения доставляются в больницу из Находки и близлежащих районов. С начала года в этом медицинском учреждении было оказано специализированное лечение более чем 1800 пациентам с инфарктами и инсультами.