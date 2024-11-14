Врачи в Находке провели сложную операцию

Это была не первая сложная операция, проведенная в Находкинской городской больнице. Пациенты с острыми нарушениями кровообращения доставляются в больницу из Находки и близлежащих районов. С начала года в этом медицинском учреждении было оказано специализированное лечение более чем 1800 пациентам с инфарктами и инсультами.