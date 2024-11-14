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Улицу Гоголя в Краснодаре перекроют для автомобилей 20 ноября

В Краснодаре ограничат движение на улице Гоголя.

Источник: Комсомольская правда

На улице Гоголя в Краснодаре 20 ноября временно введут ограничение движение автомобилей. Проезд будет закрыт с 06:00 до 18:00 на участке от Красноармейской до Рашпилевской.

«Эти меры приняты в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню избирательной системы Краснодарского края, которое состоится в Краснодарской филармонии им. Г. М. Пономаренко по адресу ул. Красная, 55», — сообщили в мэрии города.

На участке улицы Гоголя уберут припаркованные автомобили и установят соответствующие знаки. Парковка будет доступна лишь для участников мероприятия. Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает граждан и гостей города учитывать альтернативные маршруты для проезда.