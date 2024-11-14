Получено вещество, на 90% замедляющее коррозию имплантатов

Несмотря на то, что для сплавов, применяемых в изготовлении имплантатов, не характерно окисление, в некоторых случаях при использовании наблюдаются продукты коррозии. Эти случаи, как правило, связаны с комплексным биохимических воздействием, когда идет развитие инфекции на поверхности имплантата, и эта коррозия может быть связана с образованием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому, по информации пресс-службы, специалисты работают, в том числе, в направлениях дизайна, синтеза веществ, а также исследования их потенциальных антимикробных и антикоррозионных свойств.