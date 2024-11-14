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Получено вещество, на 90% замедляющее коррозию имплантатов

Исследование находится на завершающей стадии, отметила пресс-служба КГУ.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты молодежной лаборатории Курганского государственного университета (КГУ) из лекарственного препарата получили вещество, которое на 90% замедляет коррозию сплавов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Несмотря на то, что для сплавов, применяемых в изготовлении имплантатов, не характерно окисление, в некоторых случаях при использовании наблюдаются продукты коррозии. Эти случаи, как правило, связаны с комплексным биохимических воздействием, когда идет развитие инфекции на поверхности имплантата, и эта коррозия может быть связана с образованием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому, по информации пресс-службы, специалисты работают, в том числе, в направлениях дизайна, синтеза веществ, а также исследования их потенциальных антимикробных и антикоррозионных свойств.

По словам проректора по научной работе КГУ Артема Шарова, специалисты молодежной лаборатории синтезировали вещество — производное известного лекарственного препарата, которое на 90% замедляет коррозию за счет образования адсорбированного слоя на поверхности.

«Мы провели как исследования методами предварительного компьютерного моделирования антимикробной активности, так и испытания антикоррозионных свойств in vitro.. Проведенные эксперименты дали результат в отношении свойств вещества как ингибитора коррозии», — сказал он.

Отмечается, что исследование находится на завершающей стадии. "Успешное завершение исследований молодежной лаборатории КГУ в перспективе позволит расширить возможности персонифицированной медицины. Нужно провести еще достаточно много экспериментальной работы, но уже сейчас мы надеемся, что применение таких веществ позволит снизить вероятность побочных эффектов применения имплантатов, — подытожил Шаров.