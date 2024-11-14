Праздник «Синичкин день» отметили в Иркутске

В Иркутске отметили праздник «Синичкин день», приуроченный ко Всероссийскому проекту «Покормите птиц зимой». На протяжении месяца учащиеся создали множество кормушек для пернатых. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, особенностью мероприятия стал театрализованный спектакль на тему заботы о зимующих птицах.
— В этом году по инициативе иркутского отделения Союза охраны птиц России учреждено почетное звание «Город — попечитель птиц». И его удостоены два города — Иркутск и Дели. В 2002 году иркутяне начали акцию «Покормите птиц!», которая затем стала ежегодно проходить по всей России, — поделился исполняющий обязанности председателя общественной организации Игорь Фефелов.
В театральном представлении выбрали победителей. В рамках театрального действа определили победителей: лучшей командой признана школа № 80; на втором месте — творческий коллектив Дворца детского и юношеского творчества, а третью позицию заняла школа-интернат № 13.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что теперь в Иркутской области оформить недвижимость по «дачной амнистии» можно в упрощенном формате.