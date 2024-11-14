Праздник «Синичкин день» отметили в Иркутске

— В этом году по инициативе иркутского отделения Союза охраны птиц России учреждено почетное звание «Город — попечитель птиц». И его удостоены два города — Иркутск и Дели. В 2002 году иркутяне начали акцию «Покормите птиц!», которая затем стала ежегодно проходить по всей России, — поделился исполняющий обязанности председателя общественной организации Игорь Фефелов.