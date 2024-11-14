Рустам Минниханов осмотрел выставку Russia China Expo в Казани

Не обошлось и без культурной составляющей. На выставке организовали множество мастер-классов: по росписи деревянных изделий, вышивке, игре на народных музыкальных инструментах, национальным играм и танцам, кружевоплетению и другие. Кроме того, Казанский федеральный университет организовал мастер-классы, посвященные китайской культуре: письменности, настольным играм, плетению узелков и использованию палочек для еды.