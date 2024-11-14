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Новый сквер появится в Краснодаре на месте гаражей

В Краснодаре на улице Московской завершается благоустройство сквера.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на месте незаконных гаражей откроют сквер им. Героя России С. В. Палагина. Общественное пространство появится на улице Московской.

«Благоустройство реализовали в рамках краевой программы по инициативному бюджетированию и благодаря активистам территориального общественного самоуправления микрорайона», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

На территории установили новые скамейки, выложили тротуарную плитку. Уже имеющиеся деревья постарались не трогать, а молодые растения высадят в ближайшее время.

В планах расширить зеленую зону и комплексно благоустроить пространство.

ЖКХ