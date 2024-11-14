Лукашенко приехал на реконструированный стадион «Трактор» в Минске 14 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 14 ноября, приехал на реконструированный стадион «Трактор» в Минске. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что во время открытия бассейна международного класса на 6035 мест, которое состоялось 6 ноября, главу государства пригласили посмотреть реконструированный стадион «Трактор».
«Первый приглашение принял! Сегодня работаем в Минске», — говорится в сообщении.
Лукашенко посещает реконструированный стадион «Трактор» 14 ноября. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале обратили внимание на то, что 14 ноября является первым днем работы для людей нового комплекса, а также парка.
Ранее мы писали, что три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске.
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