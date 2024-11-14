Таллахасси
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко приехал на реконструированный стадион «Трактор» в Минске 14 ноября

Лукашенко посещает реконструированный стадион «Трактор» 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 14 ноября, приехал на реконструированный стадион «Трактор» в Минске. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что во время открытия бассейна международного класса на 6035 мест, которое состоялось 6 ноября, главу государства пригласили посмотреть реконструированный стадион «Трактор».

«Первый приглашение принял! Сегодня работаем в Минске», — говорится в сообщении.

Лукашенко посещает реконструированный стадион «Трактор» 14 ноября. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

В телеграм-канале обратили внимание на то, что 14 ноября является первым днем работы для людей нового комплекса, а также парка.

Ранее мы писали, что три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске.

Тем временем милиция предупредила белорусов про новую схему мошенничества с доставкой букета цветов: «Выдают себя за курьеров службы доставки цветов, дарят букеты».

Кстати, Минтруда сказало, почему выплата больничных может быть ниже среднего заработка.