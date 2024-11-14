В Нижнем Новгороде активизировались мошенники в сфере ЖКХ

В Столице Приволжья активизировались мошенники в сфере ЖКХ. Злоумышленники звонят на мобильный телефон или ходят по квартирам. Они могут представляться как специалистами энергосбыта, так и сотрудниками «ТНС энерго». Только цель у таких «спецов» — навязать установку счетчика по неоправданно высокой цене. При этом лжеэлектрики срывают пломбу и меняют рабочий прибор учета на устаревшую модель, которую по закону уже нельзя будет опломбировать и ввести в эксплуатацию.
Если вам позвонили псевдоэлектрики и настаивают на замене счетчика, главное, не продолжать диалог. Мошенники профессионально «обрабатывают» жертву — угрожают, запугивают, давят. Не поддавайтесь на уговоры и повесьте трубку.
На что нужно обратить внимание:
Специалисты «ТНС энерго Нижний Новгород» не звонят клиентам с предложением льгот, не запрашивают персональные данные по телефону, а также не предлагают замену приборов учета.
У уполномоченных сотрудников всегда при себе удостоверение и копия доверенности, которые они обязаны предъявить по требованию клиента. Список официальных подрядчиков опубликован на сайте «ТНС энерго НН».
Часто злоумышленники заходят в квартиру под видом проверки счетчика. После «проверки» они обманывают потребителей, сообщая, что межповерочный интервал прибора учета истек, либо другую ложную информацию. В этом случае надо уточнить срок межповерочного интервала и срок эксплуатации в паспорте счетчика или по телефону контактного центра: