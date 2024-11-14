В Нижнем Новгороде активизировались мошенники в сфере ЖКХ

В Столице Приволжья активизировались мошенники в сфере ЖКХ. Злоумышленники звонят на мобильный телефон или ходят по квартирам. Они могут представляться как специалистами энергосбыта, так и сотрудниками «ТНС энерго». Только цель у таких «спецов» — навязать установку счетчика по неоправданно высокой цене. При этом лжеэлектрики срывают пломбу и меняют рабочий прибор учета на устаревшую модель, которую по закону уже нельзя будет опломбировать и ввести в эксплуатацию.