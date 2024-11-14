До конца года турецкая компания начнет изготовлять в Башкирии грузоподъемное оборудование

Цех должен начать функционировать до конца этого года. По словам руководителя региона, краны производителя очень востребованы у республиканских предприятий. Поэтому власти и поддержали инвестора, когда тот вышел с инициативой построить в Башкирии собственный цех. В будущем турецкая компания намерена начать строительство под Уфой полноценного завода.