Таллахасси
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца года турецкая компания начнет изготовлять в Башкирии грузоподъемное оборудование

Компания из Турции начнет производить грузоподъемные краны в Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Компания из Турции Özfatihler будет производить грузоподъемное оборудование в Башкирии. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.

Цех должен начать функционировать до конца этого года. По словам руководителя региона, краны производителя очень востребованы у республиканских предприятий. Поэтому власти и поддержали инвестора, когда тот вышел с инициативой построить в Башкирии собственный цех. В будущем турецкая компания намерена начать строительство под Уфой полноценного завода.

В своей публикации Радий Хабиров отметил, что Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкирии.

— Рад, что бизнес из других стран рассматривает Башкортостан как площадку для размещения своего производства. Нас связывают хорошие партнерские отношения, будем их укреплять, — заявил глава республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.