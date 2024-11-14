До конца года турецкая компания начнет изготовлять в Башкирии грузоподъемное оборудование

Компания из Турции Özfatihler будет производить грузоподъемное оборудование в Башкирии. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.
Цех должен начать функционировать до конца этого года. По словам руководителя региона, краны производителя очень востребованы у республиканских предприятий. Поэтому власти и поддержали инвестора, когда тот вышел с инициативой построить в Башкирии собственный цех. В будущем турецкая компания намерена начать строительство под Уфой полноценного завода.
В своей публикации Радий Хабиров отметил, что Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкирии.
— Рад, что бизнес из других стран рассматривает Башкортостан как площадку для размещения своего производства. Нас связывают хорошие партнерские отношения, будем их укреплять, — заявил глава республики.
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