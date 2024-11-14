Глава администрации Ростова проехался на автобусе и съел шаурму на ЦГБ

Глава администрации Ростова-на-Дону проехался на общественном транспорте. Об этом Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в социальной сети. По словам сити-менеджера, он отправился в поездку по городу утром, 14 ноября.
— Во время поездки пообщался с ростовчанами. Жители пожаловались на случаи, когда автобусы в «час пик» переполнены и проезжают мимо остановок, — поделился мэр.
Он также отметил, что автобусы в целом находятся в хорошем состоянии. Сити-менеджер замерил интервал движения пассажирского транспорта. Действительно нормативные 5−7 минут в «час пик» превращаются в 15-минутное ожидание и более. Алексей Логвиненко поручил своему заместителю по транспорту предложить решение данной проблемы.
Также сити-менеджер оценил и остановочные комплексы города. К слову, в скором времени в Ростове появятся «умные остановки». После завершения своей поездки глава администрации съел знаменитую шаурму на ЦГБ.