Глава администрации Ростова проехался на автобусе и съел шаурму на ЦГБ

Он также отметил, что автобусы в целом находятся в хорошем состоянии. Сити-менеджер замерил интервал движения пассажирского транспорта. Действительно нормативные 5−7 минут в «час пик» превращаются в 15-минутное ожидание и более. Алексей Логвиненко поручил своему заместителю по транспорту предложить решение данной проблемы.