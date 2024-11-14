Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу

«Так комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией оценила его вклад и вклад многих феодосийцев в дело приближения победы в специальной военной операции», — написал он в Telegram-канале.
По словам Ткаченко, отец Александр активно помогает российским бойцам на передовой — вместе с горожанами он собирает гуманитарную помощь, а также лично встречается с российскими военными в зоне СВО и с жителями прифронтовых населенных пунктов.
«Он сам говорит, что “через СВО на жизнь стал смотреть совершенно другими глазами, через СВО стал ценить жизнь, через СВО ты пропускаешь боль людей через свое сердце и по-другому жить уже не можешь, чтобы не помочь кому-то”, — цитирует настоятеля глава феодосийской администрации.