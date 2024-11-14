Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу

«Он сам говорит, что “через СВО на жизнь стал смотреть совершенно другими глазами, через СВО стал ценить жизнь, через СВО ты пропускаешь боль людей через свое сердце и по-другому жить уже не можешь, чтобы не помочь кому-то”, — цитирует настоятеля глава феодосийской администрации.