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На загородных трассах внедрено «скрытое» патрулирование

Для решения вопросов безопасности на загородных трассах патрульные автомобили оборудованы бортовыми системами, фиксирующими нарушения ПДД, передаёт BaigeNews.kz. Сейчас их около 300.

«Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных. Жители страны знают об их работе и их присутствие дисциплинирует водителей», — сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции на площадке СЦК.

По его словам, с целью более широкого покрытия на загородных трассах введено «скрытое» патрулирование, то есть установлены автоматические камеры в салоне полицейской машины без опознавательных знаков. Внутри населенных пунктов планируется установить аналогичные камеры в салонах автобусов, а также в машинах скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.