На загородных трассах внедрено «скрытое» патрулирование

По его словам, с целью более широкого покрытия на загородных трассах введено «скрытое» патрулирование, то есть установлены автоматические камеры в салоне полицейской машины без опознавательных знаков. Внутри населенных пунктов планируется установить аналогичные камеры в салонах автобусов, а также в машинах скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.