Контролировать уборку улиц в Петербурге начнут онлайн

В Петербурге продолжают усовершенствовать систему уборки улиц, а если быть точнее, то контроля за ней. Сейчас этот вопрос особенно актуален, так как на носу зима. Снегопады могут значительно затруднить проезд по дорогам, да и усложнить жизнь пешеходам. А чтобы этих проблем не возникало, в Северной столице уборку улиц начнут контролировать в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Специалисты связали видеокамеры «Безопасного города» с уборочной техникой. Теперь, когда спецмашины будут проезжать в поле зрения камеры, система сделает фотографию. Так сохранится картинка после уборки. А чтобы сравнить его с тем, как было до нее, система автоматически отмотает видео на 30 минут назад и сделает снимок. Но тут стоит отметить, что фиксация будет проводиться в том случае, если щетка у техники опущена на асфальт.
— В итоге на карте информационной системы будет отображено, где проехала уборочная техника, а где нет. Сравнивая фотографии до и после, можно будет сделать вывод, качественно ли проведена уборка.
Все выявленные замечания напрямую направят начальникам уборочной колонны, чтобы они оперативно приняли меры.