Контролировать уборку улиц в Петербурге начнут онлайн

Специалисты связали видеокамеры «Безопасного города» с уборочной техникой. Теперь, когда спецмашины будут проезжать в поле зрения камеры, система сделает фотографию. Так сохранится картинка после уборки. А чтобы сравнить его с тем, как было до нее, система автоматически отмотает видео на 30 минут назад и сделает снимок. Но тут стоит отметить, что фиксация будет проводиться в том случае, если щетка у техники опущена на асфальт.