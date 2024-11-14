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В память о погибших при стрельбе в вузе открыли часовню

С момента трагедии прошло больше трех лет.

Источник: Пермская митрополия

На территории Пермского государственного национального исследовательского университета открыли часовню во имя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — в память о жертвах страшной трагедии, случившейся здесь в 2021 году.

В тот страшный день, 20 сентября, первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел в вуз с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей, которые попадались на его пути.

Его остановил полицейский Константин Калинин, он открыл огонь из табельного оружия и обезвредил убийцу. Жертвами преступника стали шесть человек, многие получили тяжелые травмы. Экспертиза признала Бекмансурова вменяемым. Приговор суда — пожизненное лишение свободы.

В церемонии освящения и открытия часовни приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

По завершении чина освящения высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, поблагодарил главу региона за помощь в строительстве часовни. Эскизом здания послужила часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, расположенная на Егошихинском кладбище Перми.

религии