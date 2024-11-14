Жителям Иркутского района перекрыли дорогу домой шлагбаумами

«Проезд по дорогам общего пользования местного значения, расположенным в пределах ТСН “Молодежное”, был ограничен одним из товариществ шлагбаумов, ворот и других преграждающих устройств. Это ограничивало доступ жителей к домам», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.