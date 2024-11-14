Жителям Иркутского района перекрыли дорогу домой шлагбаумами

В Иркутском районе одно из товариществ самовольно установило шлагбаумы и ворота, перегородив жителям дорогу к домам. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
«Проезд по дорогам общего пользования местного значения, расположенным в пределах ТСН “Молодежное”, был ограничен одним из товариществ шлагбаумов, ворот и других преграждающих устройств. Это ограничивало доступ жителей к домам», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
Чтобы восстановить права жителей, прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении администрации Молодежного МО убрать посторонние предметы с дороги. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Скоро жители смогут свободно подъезжать к домам.
Ранее это товарищество привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Напомним, что в Иркутске на две недели закроют для проезда улицу Лебедева-Кумача в районе дома № 27.