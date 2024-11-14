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Мэр Новосибирска заявил, что пробегает 10 километров по утрам

Это занимает около часа времени на беговой дорожке.

Глава города дал интервью проекту «Дорогой Новосибирск», подчеркнув любовь к спорту.

«Когда позволяет время я пробегаю либо 5 километров, либо 10 километров по утрам. Я встаю в 5:15, в 5:30 я уже на дорожке. Это не просто привязанность или дань моде — это просто потребность. Десять километров занимает у меня занимает около часа. Таким образом, я получаю заряд бодрости и хорошего настроения на весь день», — заметил политик.

Максим Георгиевич признался, что если в рабочий график удаётся «втиснуть» поход на спортивное мероприятие: волейбол или хоккей, он с удовольствием это делает. Кудрявцев является яром поклонником нашей хоккейной сборной. В целом, свободное время старается посвящать семье.