Мэр Новосибирска заявил, что пробегает 10 километров по утрам

«Когда позволяет время я пробегаю либо 5 километров, либо 10 километров по утрам. Я встаю в 5:15, в 5:30 я уже на дорожке. Это не просто привязанность или дань моде — это просто потребность. Десять километров занимает у меня занимает около часа. Таким образом, я получаю заряд бодрости и хорошего настроения на весь день», — заметил политик.