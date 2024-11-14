В Красноярском крае появятся новые спортивные объекты и молодежные центры

Так, на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено более 10,3 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство спортивных сооружений и предоставление социальных сертификатов людям пенсионного возраста. Финансы также направят на проведение официальных физкультурных мероприятий, участие сборных команд края в мероприятиях, работу спортивных учреждений.
Почти 1 млрд 330 млн рублей выделят на реализацию госпрограммы «Молодежь Красноярского края в XXI веке». В Боготольском районе построят молодежный центр, а в Красноярске планируют спроектировать федеральный Дом молодежи.
Кроме того, средства заложены на проведение культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий, в том числе — «АССК России», ТИМ «Бирюса», Всероссийского конкурса «Большая перемена».
«По итогам 2023 года Красноярский край вошел в пятерку лучших регионов страны по реализации молодёжной политики. Это результат системной работы большой команды. Постараемся в 2025-м сохранить этот уровень», — напомнил председатель профильного комитета Александр Новиков.
Что касается благоустройства, по словам народного избранника, ежегодно около трех млрд рублей выделяется на эти цели. Благодаря этому многие пространства и дворовые территории приводятся в порядок. Следующий год не станет исключением. К тому же начинается серьезная работа по подготовке к 400-летию Красноярска.
Также в рамках заседания обсудили развитие туризма. На это заложили 2,5 млрд рублей. Александр Новиков подчеркнул, что туризм — это отдельный блок вопросов, программа была утверждена в этом году по поручению президента: «В ней заложено большое количество мер поддержки не только муниципальным образованиям, где строим туристическо-рекреационные зоны, но и представителям бизнеса. Например, на реализацию мероприятий событийного туризма, возведение некапитальных средств размещения туристов — глэмпингов. Уверен, что эти меры поддержки позволят еще более динамично развивать такое важное направление для экономики края, как туризм».
Госпрограммы комитет принял к сведению, проект бюджета поддержал, все поступившие предложения будут зафиксированы в решении комитета.