В Красноярском крае появятся новые спортивные объекты и молодежные центры

Также в рамках заседания обсудили развитие туризма. На это заложили 2,5 млрд рублей. Александр Новиков подчеркнул, что туризм — это отдельный блок вопросов, программа была утверждена в этом году по поручению президента: «В ней заложено большое количество мер поддержки не только муниципальным образованиям, где строим туристическо-рекреационные зоны, но и представителям бизнеса. Например, на реализацию мероприятий событийного туризма, возведение некапитальных средств размещения туристов — глэмпингов. Уверен, что эти меры поддержки позволят еще более динамично развивать такое важное направление для экономики края, как туризм».