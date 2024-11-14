Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему

«На мои страницы в социальных сетях поступают жалобы на работу общественного транспорта. Самые острые вопросы — несоблюдение расписания, невозможность уехать в вечернее время, недостаточное количество рейсов», — написал он в Telegram-канале.
Аксенов отметил, что это системна проблема, и подход к ее решению тоже должен быть системным. Одна из ключевых задач — обновление парка пассажирского транспорта.
«За прошедшее десятилетие в этом направлении было сделано немало: с 2014 года закуплено более 1000 автобусов и 138 троллейбусов. Это позволило поставить современные автобусы в том числе на нерентабельные маршруты», — уточнил он.
Глава Крыма обратил внимание, что сейчас на регулярных маршрутах в Крыму задействованы 2385 автобусов и 241 троллейбус. Одна из задач — обновить подвижной состав во всех городах и районах, чтобы 85% транспорта были «моложе» десяти лет.
«Еще один важный момент. Государственное предприятие “Крымтроллейбус” обслуживает порядка 46% всех маршрутов внутри населенных пунктов. На значительной части маршрутов услуги предоставляют частные перевозчики. Отсюда вторая ключевая задача — активнее работать с перевозчиками и продолжать наводить порядок в этой сфере», — продолжил глава региона.
Еще одна серьезная проблема — нехватка водителей. Аксенов призвал повышать престиж этой профессии для привлечения новых кадров.