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Региональные МФЦ расширили перечень госуслуг для северян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края и краевое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) заключили соглашение о взаимодействии.

Источник: НИА Красноярск

Документ призван, прежде всего, упростить доступ к мерам господдержки для северян, ведущих традиционный образ жизни.

Теперь в МФЦ и его филиалах по всему Красноярскому краю будут принимать документы на получение представителями коренных малочисленных народов более 20 различных услуг и мер господдержки. Северянам не нужно будет обращаться в несколько организаций — все необходимые документы можно подать в одном месте.

В тех населенных пунктах, где отсутствует филиал МФЦ, будут организованы выездные приемы граждан. В среднем в год специалисты МФЦ посещают порядка 50 труднодоступных и малонаселенных поселков.

«Теперь в МФЦ северяне смогут не только подавать заявления, но и получать консультации по вопросам предоставления государственных услуг, в том числе в рамках комплексного запроса на предоставление нескольких услуг одновременно в зависимости от потребности заявителя. Обратившись в МФЦ, житель северных территорий края получит полную информацию о своих правах на любые меры поддержки, а также может подать одно заявление на получение нескольких услуг», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Антон Нарчуганов.

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