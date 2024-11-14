Региональные МФЦ расширили перечень госуслуг для северян

«Теперь в МФЦ северяне смогут не только подавать заявления, но и получать консультации по вопросам предоставления государственных услуг, в том числе в рамках комплексного запроса на предоставление нескольких услуг одновременно в зависимости от потребности заявителя. Обратившись в МФЦ, житель северных территорий края получит полную информацию о своих правах на любые меры поддержки, а также может подать одно заявление на получение нескольких услуг», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Антон Нарчуганов.