Две полосы КАД на развязке с Выборгским шоссе перекроют на пять дней

Две полосы движения перекроют на пять дней на развязке КАД с Выборгским шоссе. Сначала ограничение будет действовать с 16 по 18 ноября на внешнем кольце, а затем с 18 по 20 ноября — на внутреннем кольце. При этом на оставшейся одной свободной полосе введут ограничение скорости до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».