Две полосы КАД на развязке с Выборгским шоссе перекроют на пять дней

Две полосы движения перекроют на пять дней на развязке КАД с Выборгским шоссе. Сначала ограничение будет действовать с 16 по 18 ноября на внешнем кольце, а затем с 18 по 20 ноября — на внутреннем кольце. При этом на оставшейся одной свободной полосе введут ограничение скорости до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— В связи с производством работ по монтажу карнизных блоков путепровода в рамках реконструкции северного участка КАД на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе будут перекрыты две полосы движения, — уточнили в пресс-службе.
Место работ, как это обычно бывает, оградят водоналивными барьерами. Также будут установлены временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация. Сведения о перекрытии полос выведут на табло и знаки переменной информации.