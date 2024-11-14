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Грязные сточные воды попали в реку Олха в Шелехове

Прокуратура обязала ответственных обеспечить качественную очистку сточных вод.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове грязные сточные воды попадали в реку Олха. Прокуратура проверила соблюдение закона об охране вод и обязала ответственных обеспечить качественную очистку. Как сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, сброс стоков происходил с очистных сооружений.

— Концентрации загрязняющих веществ в стоках превышают нормативное значение по взвешенным веществам, нитрат-аниону, фосфатам, — поделились в надзорном ведомстве.

Также, правоохранители подали в суд заявление, которое инстанция удовлетворила. Теперь местному водоканалу и мэрии надо организовать качественную фильтрацию сточных вод. За исполнением акта проследят в надзорном ведомстве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьникам из Братска побывали в музее истории МВД. Детям рассказали о тонкостях работы разных подразделений и показали главные экспозиции.