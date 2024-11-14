Грязные сточные воды попали в реку Олха в Шелехове

В Шелехове грязные сточные воды попадали в реку Олха. Прокуратура проверила соблюдение закона об охране вод и обязала ответственных обеспечить качественную очистку. Как сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, сброс стоков происходил с очистных сооружений.