Грязные сточные воды попали в реку Олха в Шелехове

В Шелехове грязные сточные воды попадали в реку Олха. Прокуратура проверила соблюдение закона об охране вод и обязала ответственных обеспечить качественную очистку. Как сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, сброс стоков происходил с очистных сооружений.
— Концентрации загрязняющих веществ в стоках превышают нормативное значение по взвешенным веществам, нитрат-аниону, фосфатам, — поделились в надзорном ведомстве.
Также, правоохранители подали в суд заявление, которое инстанция удовлетворила. Теперь местному водоканалу и мэрии надо организовать качественную фильтрацию сточных вод. За исполнением акта проследят в надзорном ведомстве.
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