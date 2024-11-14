«Исправно оплачивал счета, но оказался должен 158 тысяч». На целый микрорайон в Иркутске повесили липовые долги по коммуналке

В декабре 2020 года житель Иркутска Александр Степанов (имя изменено — прим. ред.) возвращался домой с работы. Неожиданно на одной из улиц города его автомобиль остановил экипаж ГИБДД. Оказалось, инспекторы проводили совместный рейд со службой судебных приставов.
— За вами числится задолженность в размере почти 158 тысяч рублей за коммунальные услуги, — огорошили сибиряка.
Если сказать, что Александр был удивлен, — ничего не сказать. Судебных постановлений он не получал, а платежи за коммуналку вносил исправно. Мужчина внимательно вчитался в исполнительный лист: Степанов должен был выплатить сумму не просто управляющей компании, обслуживающей микрорайон Приморский, а некоему ИП ***. Сама УК на тот момент давно являлась банкротом. Но самое интересное, что квартиру, из-за которой якобы у мужчины и появились долги, он продал еще 3,5 года назад. А во время проведения сделки у него на руках находилась справка об отсутствии долгов за коммуналку. Это, стоит пояснить, обязательное условие, без которого продать недвижимость невозможно.
Судебные приставы приняли решение наложить арест на машину Степанова. А сибиряк поспешил обратиться за помощью к юристу. Так он познакомился с Алексеем Серковым. Он тщательно изучил материалы этого дела и выяснил, что в «должниках» перед ИП *** числится не один Степанов, а целый микрорайон — больше 5000 (!) человек. Но при этом большая часть этих задолженностей — несуществующие. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Продали долги на аукционе
— Управляющая компания, которая обслуживала микрорайон Приморский, обанкротилась еще в 2016 году, — рассказывает юрист Алексей Серков. — Выяснилось, что деньги, собранные с жильцов за коммунальные услуги, не передавались ресурсоснабжающим организациям. На генерального директора УК завели уголовное дело за присвоение крупной суммы. Деньги руководитель вернул, тем самым закрыв долги перед компаниями, которые поставляют воду, электроэнергию и тепло. Но при этом у жителей микрорайона каким-то образом остались задолженности перед самой управляющей компанией, о которых они даже и не знали…
А далее долги управляющей компании выставили на электронные торги. Их приобрел ИП ***. К слову, в те годы это было распространенной практикой, однако в настоящее время переуступка задолженностей по ЖКХ по закону запрещена. И после этого, будучи уже правопреемником УК, юристы ИП *** обратились в суд с исками о взыскании задолженностей с жильцов. Суммы у всех разные: у кого-то это 700 рублей, а у кого-то и 50 000. У жильцов начали блокировать счета и списывать деньги с карт по судебному решению.
— У многих задолженности были небольшими, поэтому они решили, что проще заплатить, чем что-то доказывать в суде. Но были и те, кто пытался отстоять свои права, они обращались в правоохранительные органы. Однако слышали в ответ, что нарушений в действиях УК и ее правопреемников нет.
Отказался платить за несуществующий долг
В мае 2019 года юристы ИП *** обратились в суд, чтобы взыскать с Александра Степанова 157 893 рубля. Организация ссылалась на то, что купила дебиторскую задолженность.
— Нам удалось отменить судебный приказ о взыскании денег на основании того, что в связи с продажей квартиры у моего клиента на руках была справка, которая подтверждала, что задолженностей не имеется. Все квитанции представили в суде. Тогда от ИП *** пришел новый иск — на другую сумму, в 83 407 рублей. Но якобы по своему усмотрению ее решили снизить до 26 369 рублей. А в ходе судебных разбирательств еще больше снизили долг — до 3,8 тысяч рублей…
Алексей Серков рассказывает, что ИП *** отказался от первоначальной суммы, так как пытался получить хоть что-то, лишь бы не вышло судебного прецедента о том, что бухгалтерия управляющей компании, вероятно, не внесла платежи Степанова в свою базу, и, значит, его долг на самом деле не существует.
— Юристы истца в суде настояли на проведении технической экспертизы квитанций об оплате услуг ЖКХ, которые предоставил мой клиент. Мол, якобы они были сфальсифицированы. Однако судебная экспертиза подтвердила: квитанции — подлинные…
В декабре 2021, спустя год судебных разбирательств, служители Фемиды встали на сторону Александра Степанова. Но юристы ИП *** подали апелляционную жалобу.
— Истец настаивал: печать на квитанции Степанова видна не полностью, а доказательства по делу сфальсифицированы. Но и здесь их ждала неудача. Суд оставил решение первой инстанции без изменений. Приговор вступил в силу в марте 2022 года.
Следующее судебное заседание состоялось уже в кассационном суде города Кемерово, в который обратились представители ИП ***. Они просили об отмене судебных постановлений как незаконных, ссылаясь на их необоснованность, на нарушение судами норм права. Суд остался на стороне сибиряка.
Пока не истек срок исковой давности
История Александра Степанова стала примером для некоторых жителей микрорайона Приморский. Десятки из них также обратились в суд и отстояли свое право не платить за несуществующие долги. Однако на этом история не закончилась, а приобрела более интересный поворот.
— В ходе разбирательств суд кассационной инстанции указал на те основания, по которым договор переуступки прав требования долгов ЖКХ от управляющей компании к ИП *** является недействительным. Это означает, что в течение трех лет (срок исковой давности — прим. ред.) жильцы микрорайона, с которых принудительно повторно были взысканы долги по ЖКХ, могут обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги уже с учетом процентов, судебных расходов, морального вреда