«Исправно оплачивал счета, но оказался должен 158 тысяч». На целый микрорайон в Иркутске повесили липовые долги по коммуналке

Если сказать, что Александр был удивлен, — ничего не сказать. Судебных постановлений он не получал, а платежи за коммуналку вносил исправно. Мужчина внимательно вчитался в исполнительный лист: Степанов должен был выплатить сумму не просто управляющей компании, обслуживающей микрорайон Приморский, а некоему ИП ***. Сама УК на тот момент давно являлась банкротом. Но самое интересное, что квартиру, из-за которой якобы у мужчины и появились долги, он продал еще 3,5 года назад. А во время проведения сделки у него на руках находилась справка об отсутствии долгов за коммуналку. Это, стоит пояснить, обязательное условие, без которого продать недвижимость невозможно.