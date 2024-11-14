В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу

«У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза. Если мы этого не сделаем, дорога просто перестанет существовать», — сказала она.