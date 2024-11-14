В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу

«У нас произошел обвал дороги в селе Тенистое на улице Заречная. Это первостепенная дорога, и там очень дорогостоящие работы. Уже сделана проектно-сметная документация, получена экспертиза. Если мы этого не сделаем, дорога просто перестанет существовать», — сказала она.
Этот участок сильно пострадал в 2021 году после обвала берега реки Кача, вдоль которой он проходит. С тех пор дорожное полотно регулярно подмывается во время дождей и разлива рек.
«Дорога соединяет села Тенистовского сельского поселения, по ней ходят рейсовые автобусы и транспорт, который возит детей в школу», — подчеркнула глава районной администрации.
На ремонт этого участка будут направлены средства, которые остались на счетах за счет экономии в 2024 году.
В Бахчисарайском районе также продолжается ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, который планируется завершить до 2027 года. Это горная трасса, на которой есть несколько оползневых участков, где проводятся мероприятия по инженерной защите.