Матч Россия — Сирия в Волгограде: работа транспорта и отмена остановок

К окончанию поединка к стадиону будут поданы дополнительные единицы подвижного состава, а работа автобусов и электротранспорта по основным маршрутам будет продлена. Для иногородних болельщиков и других туристов будет организовано порядка 3600 бесплатных парковочных мест.