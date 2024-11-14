Матч Россия — Сирия в Волгограде: работа транспорта и отмена остановок

К окончанию поединка к стадиону будут поданы дополнительные единицы подвижного состава, а работа автобусов и электротранспорта по основным маршрутам будет продлена. Для иногородних болельщиков и других туристов будет организовано порядка 3600 бесплатных парковочных мест.
К 21:00 к остановкам «Мамаев курган» и «ЦПКиО» транспортные предприятия подадут более 30 дополнительных единиц подвижного состава. Транспорт, в свою очередь, будет следовать с минимальным интервалом и отправкой по мере заполнения салона.
В северном направлении пассажиров повезут:
— от ост. «ЦПКиО» и «Мамаев курган» троллейбусы маршрутов № 8а, № 9, № 10а,
— от ост. «Мамаев курган» спецрейсы автобусов, следующие по проспекту Ленина до Спартановки.
В южном направлении от ост. «ЦПКиО» и «Мамаев курган» поедут:
— троллейбусы маршрутов № 8а, № 10а, № 15а,
— электробусы маршрута № 15,
— от пл. Ленина оправятся автобусы маршрута № 2.
В западном направлении (в сторону Дзержинского района) от ост. «Мамаев курган» отправятся:
— спецрейсы автобусов, следующие под номером маршрута 6 до микрорайона «Жилгородок».
С 16:00 для обеспечения безопасности болельщиков приостановится работа остановки «Стадион “Волгоград Арена”. Подвоз пассажиров к стадиону будет осуществляться к остановкам “ЦПКиО” и “Мамаев курган”.