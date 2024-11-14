«До обеда продали 70 пар, на складе есть еще 500 пар». Ажиотажный спрос на рабочие ботинки БелАЗ за 120,93 рубля возник в Беларуси

В Беларуси возник ажиотажный спрос на рабочие ботинки БелАЗ BL70 за 120,93 рубля, которые похожи на популярные тимберленды. Подробности пишет издание МЛЫН.BY.
Сообщается, что журналисту издания удалось купить ботинки в магазине-кулинарии завода в Жодино.
— До обеда продали 70 пар, — рассказали продавщицы.
Они добавили, что также ожидают еще одну машину с 60 парами ботинок. По их словам, на складе есть еще 500 пар. Продавщицы отмечают, что если продажи будут идти так активно, то за дни дня расхватают все.
В магазине цена на ботинки составляет 120,93 рубля. В издании отметили, что пока ожидали свою пару ботинок, то желающих их купит собралось немало. В основном это были мужчины. На вопрос одного их тех, кто ждал в очереди, про то, где именно производят ботинки, продавец уточнила, что их заказывают в Китае, добавив, что сам завод их не выпускает.
Продавец уточнила, что в составе ботинок вывернутый нубук.
— Эта обувь на шнурках, демисезонная, тяжелая, выше щиколотки. Как по нашей зиме, так их и зимой можно носить.
Помимо рыжего есть также вариант ботинок в черном цвете. Они производятся только в четырех размерах. Речь идет про 41-й, 42-й, 43-й, 44-й.
Один из покупателей ботинок отметил, что обувь ему понравилась. Кроме того, он заметил:
— Вот на белорусском сайте Lamoda обувь Timberland стоит 1 124,10 рублей, а аналог от БелАЗа с тиснением самосвала — 120,93 рубля.
Тем временем халва с мятой, печенье с моцареллой, ирис с морской солью выпускаются в Беларуси.
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