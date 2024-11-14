«До обеда продали 70 пар, на складе есть еще 500 пар». Ажиотажный спрос на рабочие ботинки БелАЗ за 120,93 рубля возник в Беларуси

В магазине цена на ботинки составляет 120,93 рубля. В издании отметили, что пока ожидали свою пару ботинок, то желающих их купит собралось немало. В основном это были мужчины. На вопрос одного их тех, кто ждал в очереди, про то, где именно производят ботинки, продавец уточнила, что их заказывают в Китае, добавив, что сам завод их не выпускает.