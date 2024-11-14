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К владельцам электромобилей обратились в МВД Казахстана

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будет, если на электрокарах не окажется соответствующего опознавательного знака, сообщает Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев пояснил, что на таких транспортных средствах устанавливается опознавательный знак «Электромобиль» в виде квадрата зеленого цвета, с изображением символа дорожного знака 7.22 черного цвета сзади электромобиля.

«За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, на первый раз предусмотрено предупреждение, а за второй и последующие разы — штраф в размере 3 МРП. Эти знаки мы предложили для удобства самих владельцев электрокаров, потому что есть специальные заправки, которые не должны занимать другие автомобили. А электрокары, чтобы наш инспектор мог видеть четко — это электрокары или другое транспортное средство. Другие участники дорожного движения на этих местах уже автомобили свои парковать не могут», — пояснил спикер.

Отмечается, что в правилах дорожного движения четко прописано, что наличие такой наклейки обязательно.

18 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», которым предусмотрен штраф за нарушение правил на стоянках для электромобилей.

7 октября 2024 года сообщалось, что в национальных и природных парках появятся зарядные станции для электромобилей.