К владельцам электромобилей обратились в МВД Казахстана

«За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, на первый раз предусмотрено предупреждение, а за второй и последующие разы — штраф в размере 3 МРП. Эти знаки мы предложили для удобства самих владельцев электрокаров, потому что есть специальные заправки, которые не должны занимать другие автомобили. А электрокары, чтобы наш инспектор мог видеть четко — это электрокары или другое транспортное средство. Другие участники дорожного движения на этих местах уже автомобили свои парковать не могут», — пояснил спикер.