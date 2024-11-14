Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 в Нижнем Новгороде будут сокращены с 1 декабря

В итоге маршрут будет следовать от посёлка Черепичный по улицам Геологов, Героя Шапошникова, Кащенко, Кемеровской, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной и улице Черниговской. Маршрут А-97, ранее следовавший от Мостотряда до улицы Богдановича в Верхних Печерах, также будет урезан и пойдёт от микрорайона Юг до улицы Деловой. В ЦРТС объяснили это отменой маршрута Т-13 и необходимостью обеспечить транспортную связь микрорайона Юг с проспектом Гагарина и Онкодиспансером.