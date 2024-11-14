Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 в Нижнем Новгороде будут сокращены с 1 декабря

Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Согласно информации, в связи с окончанием срока действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, автобусные маршруты Т-74, Т-82, Т-91 и Т-97 переводятся на регулируемые тарифы и на государственные контракты.
«Маршруты А-74 “Микрорайон Верхние Печеры — Микрорайон Бурнаковский” и А-82 “Автовокзал “Щербинки” — Улица Усилова” продолжат работать по действующим схемам», — говорится в сообщении ЦРТС.
А вот маршруты Т-91 и Т-97 будут скорректированы. Так, на маршруте А-91 маршрут будет сокращён, и конечную остановку перенесут с улицы Долгополова до Черниговской набережной. Это сделано «для стабилизации интервалов движения» и нацелено на перспективу — для транспортного обслуживания строящих на Черниговской жилых комплексов.
В итоге маршрут будет следовать от посёлка Черепичный по улицам Геологов, Героя Шапошникова, Кащенко, Кемеровской, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, площади Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной и улице Черниговской. Маршрут А-97, ранее следовавший от Мостотряда до улицы Богдановича в Верхних Печерах, также будет урезан и пойдёт от микрорайона Юг до улицы Деловой. В ЦРТС объяснили это отменой маршрута Т-13 и необходимостью обеспечить транспортную связь микрорайона Юг с проспектом Гагарина и Онкодиспансером.
Изменённый маршрут проследует по Южному бульвару, улице Янки Купалы, Южному шоссе, улице Веденяпина, проспекту Ленина, улице Новикова-Прибоя, через Мызинский мост, проспект Гагарина, площадь Лядова, улицу Большую Покровскую, площади Максима Горького и Минина и Пожарского, улицу Минина, площадь Сенную, улицы Большую Печерскую, Родионова и Деловую.
Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Нижнем Новгороде планируется внесение изменений в маршруты электробусов Э-9 и Э-17.