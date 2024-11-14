Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область признана одним из лучших субъектов РФ по поддержке ТОС

Иркутская область вошла в число лидеров по поддержке территориального общественного самоуправления (ТОС) в России.

Источник: Соцсети

По итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2024 года регион отмечен как один из лучших субъектов РФ по развитию ТОС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» первое место завоевал ТОС «Спутник» из города Иркутска. В номинации «Комплексное развитие территорий» на 5 место вышел ТОС «Молодежный» из деревни Русский Мельхитуй Нукутского района. А в конкурсе региональных ассоциаций ТОС третье место занял Союз территориальных общественных самоуправлений Иркутской области.

Награждение победителей состоится 29 ноября в Москве.

В Иркутской области активно развивается институт ТОС: в 33 муниципальных образованиях зарегистрировано 715 ТОС. Для активизации деятельности по привлечению населения к решению вопросов местного значения Правительством региона проводится конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области».

ЖКХ