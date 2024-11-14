Иркутская область признана одним из лучших субъектов РФ по поддержке ТОС

По итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2024 года регион отмечен как один из лучших субъектов РФ по развитию ТОС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» первое место завоевал ТОС «Спутник» из города Иркутска. В номинации «Комплексное развитие территорий» на 5 место вышел ТОС «Молодежный» из деревни Русский Мельхитуй Нукутского района. А в конкурсе региональных ассоциаций ТОС третье место занял Союз территориальных общественных самоуправлений Иркутской области.
Награждение победителей состоится 29 ноября в Москве.
В Иркутской области активно развивается институт ТОС: в 33 муниципальных образованиях зарегистрировано 715 ТОС. Для активизации деятельности по привлечению населения к решению вопросов местного значения Правительством региона проводится конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области».