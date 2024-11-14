Судимых в Ростове женщин из нацбатальона «Азов»* обменяли

По данным издания, женщины трудились в пункте тылового обеспечения на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Все они были поварами. Некоторых из них задержали в марте 2022 года при попытке пересечь блок-пост на окраине города. Других — в апреле того же года во время освобождения территории Донецкой Народной Республики.