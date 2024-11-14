Судимых в Ростове женщин из нацбатальона «Азов»* обменяли

Судимых в Ростове-на-Дону девять женщин из нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) обменяли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Степкину. Дело слушается в Южном окружном военном суде в закрытом режиме.
По данным издания, женщины трудились в пункте тылового обеспечения на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Все они были поварами. Некоторых из них задержали в марте 2022 года при попытке пересечь блок-пост на окраине города. Других — в апреле того же года во время освобождения территории Донецкой Народной Республики.
Изначально на скамье подсудимых было 24 человека, двое из них не принимают участие, потому что ранее были обменены. Еще один скончался в Ростове-на-Дону. Во время прений сторон гособвинитель запросил обвиняемым сроки от 16 до 24 лет колонии.
* «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ.