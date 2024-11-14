«Я устал на работе, уступите место!»: стало известно, из-за чего произошла драка в троллейбусе в Севастополе

«Как рассказали очевидцы, в этот момент 41-летний приятель пассажира с инвалидностью с признаками алкогольного опьянения стал требовать в ультимативной форме, чтобы молодые люди и ему уступили сидячее место в связи с тем, что он устал на работе», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.