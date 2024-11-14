«Я устал на работе, уступите место!»: стало известно, из-за чего произошла драка в троллейбусе в Севастополе

В Росгвардии пролили свет на потасовку в севастопольском троллейбусе № 4, которая произошла на минувших выходных. В «рогатом», напомним, подрались пассажиры. Несколько мужчин так яростно махали кулаками, что разбили стеклянную дверь в транспорте, а сами после этого «загремели» в полицию.
Первыми на месте отказались росгвардейцы. Они получили сигнал от водителя троллейбуса, нажавшего тревожную кнопку после того, как конфликт стал набирать обороты. Оказалось, что драка произошла между молодыми парнями и взрослыми мужчинами. Ребята решили уступить место инвалиду, но отказали в этом его подвыпившему приятелю.
«Как рассказали очевидцы, в этот момент 41-летний приятель пассажира с инвалидностью с признаками алкогольного опьянения стал требовать в ультимативной форме, чтобы молодые люди и ему уступили сидячее место в связи с тем, что он устал на работе», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Слово за слово — перешли к рукоприкладству. Нетрезвого дебошира удалось вывести на улицу нескольким пассажирам, но тот понял, что еще не доехал, и решил прорваться обратно в салон. В тот момент под его настойчивым кулаком и треснуло стекло на двери «рогатого».
Двух участников конфликта задержала полиция. В отношении драчунов составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, им придется ответить и за разбитую дверь. Правда, мужчина, от удара которого пострадало имущество ГУП «Севэлектроавтотранса», уверен, что конфликт спровоцировал не он.