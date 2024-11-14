Создана методика оценки эффективности ИИ при работе с длинными текстами

В ходе экспериментов исследователи применили бенчмарк для анализа популярных моделей с открытым исходным кодом при различных длинах контекста. Проведенный анализ показал, что почти все популярные модели используют лишь 10−20% от общей длины контекста, и при этом качество их работы очень быстро падает при увеличении сложности задач, а также при росте объема данных. Это подчеркивает необходимость улучшения механизмов обработки контекстной информации., подытожили ученые.