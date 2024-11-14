Екатеринбургский священник призвал отменить материнский капитал

Священник заявил, что материнский капитал выгоден строителям, а не матерям, надо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка. При этом Миняйло возмутился тем, что в 2023 году власти не выделили РПЦ ни одного участка для строительства новых церквей. Миняйло связал этот факт с неправильным KPI (ключевые показатели эффективности) у местных властей.
«У нас развиваются целые районы — Солнечный, например, но там не запроектировано зонирование под храм. В Академическом два маленьких храма. Вы нуждаетесь в наших проповедях, но мы не можем создать определенную сетку, которая кому нужна — нам? Градостроительная ситуация подталкивает церковь к конфликту с народом. Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — заявил Максим Миняйло.