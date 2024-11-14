Екатеринбургский священник призвал отменить материнский капитал

«У нас развиваются целые районы — Солнечный, например, но там не запроектировано зонирование под храм. В Академическом два маленьких храма. Вы нуждаетесь в наших проповедях, но мы не можем создать определенную сетку, которая кому нужна — нам? Градостроительная ситуация подталкивает церковь к конфликту с народом. Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — заявил Максим Миняйло.