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В торговых центрах Екатеринбурга продлили период работы пунктов вакцинации

Пункты вакцинации в ТЦ Екатеринбурга будут работать до 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В торговых центрах Екатеринбурга продлили период работы пунктов вакцинации. Они будут работать до 1 декабря. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

— За минувшую неделю наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРЗ. В общей статистике продолжают лидировать риновирусы; растет количество парагриппа, коронавируса; регистрируются случаи гриппа типа В и А, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

До 1 декабря медицинские учреждения должны закончить кампанию по вакцинации. На данный момент для этих целей мобилизованы все ресурсы.

До 17 ноября пункты вакцинации в торговых центрах будут работать в полном объеме. Уже со следующей недели сделать прививку в ТРЦ «Гринвич» будет невозможно.

До 1 декабря медицинские учреждения должны закончить кампанию по вакцинации.

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