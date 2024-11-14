В торговых центрах Екатеринбурга продлили период работы пунктов вакцинации. Они будут работать до 1 декабря. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
— За минувшую неделю наметилась тенденция к росту заболеваемости ОРЗ. В общей статистике продолжают лидировать риновирусы; растет количество парагриппа, коронавируса; регистрируются случаи гриппа типа В и А, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
До 1 декабря медицинские учреждения должны закончить кампанию по вакцинации. На данный момент для этих целей мобилизованы все ресурсы.
До 17 ноября пункты вакцинации в торговых центрах будут работать в полном объеме. Уже со следующей недели сделать прививку в ТРЦ «Гринвич» будет невозможно.
До 1 декабря медицинские учреждения должны закончить кампанию по вакцинации.