В Ялте начали ремонтировать автовокзал

В Ялте начался капитальный ремонт здания автовокзала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в 2024 году ремонтируют автостанции в Феодосии и Бахчисарае.
«Также специалисты приступили к работам в Ялте, где состояние объекта не выдерживало никакой критики, а ведь это лицо курортного Крыма», — подчеркнул глава республики.
Аксенов также отметил, что нуждаются в ремонте автостанции в Алуште, Керчи, Евпатории, Симферополе и других населенных пунктах. По словам главы Крыма, нужно привести в порядок всю сеть автостанций. При этом руководитель региона подчеркнул, что больших затрат работы не требуют.