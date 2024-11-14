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В Ялте начали ремонтировать автовокзал

Аксенов: в Ялте начался капитальный ремонт автовокзала.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В Ялте начался капитальный ремонт здания автовокзала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в 2024 году ремонтируют автостанции в Феодосии и Бахчисарае.

«Также специалисты приступили к работам в Ялте, где состояние объекта не выдерживало никакой критики, а ведь это лицо курортного Крыма», — подчеркнул глава республики.

Аксенов также отметил, что нуждаются в ремонте автостанции в Алуште, Керчи, Евпатории, Симферополе и других населенных пунктах. По словам главы Крыма, нужно привести в порядок всю сеть автостанций. При этом руководитель региона подчеркнул, что больших затрат работы не требуют.

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