В Ялте начали ремонтировать автовокзал

Аксенов также отметил, что нуждаются в ремонте автостанции в Алуште, Керчи, Евпатории, Симферополе и других населенных пунктах. По словам главы Крыма, нужно привести в порядок всю сеть автостанций. При этом руководитель региона подчеркнул, что больших затрат работы не требуют.