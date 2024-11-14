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ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Гродно

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Гродно.

Сейчас в Таллахасси: +20° 4 м/с 83% 760 мм рт. ст. +22°

Улицы и парки выглядят по-настоящему волшебно. Первый снег напоминает о приближении зимы и прибавляет ожидания праздников.

В Гродно сегодня будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 4 градусов.