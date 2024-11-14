ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Гродно

Улицы и парки выглядят по-настоящему волшебно. Первый снег напоминает о приближении зимы и прибавляет ожидания праздников.
В Гродно сегодня будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 4 градусов.
14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый снег выпал в Гродно.
Улицы и парки выглядят по-настоящему волшебно. Первый снег напоминает о приближении зимы и прибавляет ожидания праздников.
В Гродно сегодня будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 4 градусов.