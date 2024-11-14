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В Ростове для уборки города от снега набрали тысячу дворников

Улицы Ростова от снега и льда будут «спасать» тысяча коммунальщиков.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на борьбу со снегом и гололедом выйдет тысяча дворников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ростов активно готовится к предстоящим зимним испытаниям. Так, в рамках муниципальных контрактов к уборке снега и льда привлекут тысячу коммунальщиков.

Особое внимание будут уделять не только автомобильным дорогам, но и уборке тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям города.

Известно, что снег будут вывозить на специальные площадки. Всего таких территорий будет 12.

Напомним, Алексей Логвиненко утром 14 ноября проехался на городском автобусе и оценил состояние подвижного состава. Также мэр пообщался с жителями города.