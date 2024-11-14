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Российский Красный Крест нашел 1200 человек в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) нашел 1200 человек в Курской области, сообщается в телеграм-канале организации. Из них 969 человек являются гражданскими лицами, 231 — военнослужащие.

Источник: Российский Красный Крест

«Свежие данные о нашей работе по восстановлению семейных связей в Курске», — говорится в публикации.

По данным РКК на 13 ноября, организация приняла больше 6 тыс. обращений. Кроме того, ей поступило почти 9 тыс. звонков как для уточнения информации по ранее сделанным обращениям, так и для получения психологической поддержи.

В конце октября председатель РКК Павел Савчук сообщил, что организация нашла 1088 человек, пропавших без вести в Курской области на фоне боевых действий.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В первые дни военных действий в регионе губернатор Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинской армии находилось 28 населенных пунктов.