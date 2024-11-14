Российский Красный Крест нашел 1200 человек в Курской области

«Свежие данные о нашей работе по восстановлению семейных связей в Курске», — говорится в публикации.
По данным РКК на 13 ноября, организация приняла больше 6 тыс. обращений. Кроме того, ей поступило почти 9 тыс. звонков как для уточнения информации по ранее сделанным обращениям, так и для получения психологической поддержи.
В конце октября председатель РКК Павел Савчук сообщил, что организация нашла 1088 человек, пропавших без вести в Курской области на фоне боевых действий.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В первые дни военных действий в регионе губернатор Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинской армии находилось 28 населенных пунктов.