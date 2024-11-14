Очередной очаг бешенства зафиксировали под Новосибирском

В Новосибирской области выявили очередной очаг бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства администрации Краснозерского района 13 ноября.
Заболевание зафиксировали у крупнорогатого скота в поселке Луговой Полойского сельсовета. На данный момент введен карантин.
— Установлено 2 контактных лица. Проведена вынужденная дезинфекция места содержания больного животного, экстренная вакцинация против бешенства животных, находящихся на подворье и в населенном пункте. Утилизация трупа павшего животного методом сжигания, — говорится в сообщении.
Напомним, неделю назад заболевание обнаружили у животных на станции Лесная Поляна Коченевского района.