Очередной очаг бешенства зафиксировали под Новосибирском

— Установлено 2 контактных лица. Проведена вынужденная дезинфекция места содержания больного животного, экстренная вакцинация против бешенства животных, находящихся на подворье и в населенном пункте. Утилизация трупа павшего животного методом сжигания, — говорится в сообщении.