«Спи спокойно, малыш…»: что изменится на улице в Иркутске, где на «зебре» насмерть сбили 9-летнего мальчика

В Иркутске на пешеходном переходе на улице Зверева, где неделю назад под колесами автомобиля погиб 9-летний ребенок, дополнительно установят «лежачий полицейский». Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в мэрии.
— К нам обратились из Госавтоинспекции с предложением разместить в этом месте искусственную дорожную неровность. Оценив перекресток, мы действительно сделали вывод, что на нем необходима дополнительная мера безопасности для пешеходов, — рассказали в администрации Иркутска. — «Лежачий полицейский» установят до конца месяца.
О страшном ДТП, которое произошло около 15:00 в пятницу 8 ноября, в дежурную часть сообщили очевидцы. Прибыв на место трагедии, инспекторы увидели страшную картину: бездыханное тело ребенка на проезжей части. Рядом находился 71-летний водитель. Он был в шоке от произошедшего. После случившегося он не покинул место ДТП, а пытался оказать мальчику первую доврачебную помощь.
Восстановить картину помогла съемка с камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик идет по «зебре» в сторону школы. С двух сторон от него притормаживают два черных внедорожника. Водитель одной из иномарок, который поворачивал с Красноказачьей налево, пропускает маленького пешехода. Ребенок ускоряется, чтобы не задерживать машины. Неожиданно водитель Volkswagen Touareg резко продолжает движение и мальчик оказывается под колесами. Кроссовер протащил его еще несколько метров и только после этого остановился.
«Я его не заметил», — дал пояснения мужчина инспекторам. Как оказалось, в момент ДТП он вез внука на занятия в школу.
Полиция и прокуратура Иркутской области проводят проверки. Водитель находится под подпиской о невыезде. Кроме того, как пояснили в ГУ МВД по региону, будет проведена автомобильная экспертиза. Специалисты оценят техническое состояние иномарки, траекторию движения и скорость в момент, когда она сбила ребенка.
Произошедшее ДТП стало одним из самых резонансных за последнее время в Иркутске. Вечером того же дня на месте, где оборвалась жизнь ребенка, появился стихийный мемориал. Жители города несли свечи, мягкие игрушки, цветы, детские рисунки, писали в социальных сетях слова соболезнования родителям погибшего мальчика, а также организовали сбор денег для семьи. Не оставались равнодушными даже люди из других регионов.
Мальчика похоронили 12 ноября.
«Ужасная трагедия! Спи спокойно, малыш… Искренние соболезнования родителям», — пишут пользователи соцсетей.