«Спи спокойно, малыш…»: что изменится на улице в Иркутске, где на «зебре» насмерть сбили 9-летнего мальчика

Восстановить картину помогла съемка с камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик идет по «зебре» в сторону школы. С двух сторон от него притормаживают два черных внедорожника. Водитель одной из иномарок, который поворачивал с Красноказачьей налево, пропускает маленького пешехода. Ребенок ускоряется, чтобы не задерживать машины. Неожиданно водитель Volkswagen Touareg резко продолжает движение и мальчик оказывается под колесами. Кроссовер протащил его еще несколько метров и только после этого остановился.