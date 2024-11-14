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Белоречанка предстанет перед судом за то, что едва не задушила 15-летнюю дочь

В Башкирии 15-летняя девочка опоздала домой и за это ее чуть не задушила мать.

Источник: Комсомольская правда

Жительница башкирского города Белорецк предстанет перед судом из-за угрозы убийством. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Все случилось в позапрошлом месяце. 15-летняя девочка живет вдвоем с мамой. Вечером она вернулась с прогулки домой, и пьяная родительница сначала высказала претензии о том, что та задержалась, а потом в разгаре ссоры стащила ее с дивана, повалила на пол, села сверху, начала рукой сжимать шею и бить по щекам.

На протяжении нескольких минут женщина душила собственную дочь, а когда отпустила, сказала уходить из дома. Прямо в пижаме подросток дошла до бабушки и переночевала у нее.

На агрессивную мать завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Она признала вину, раскаялась, но отказалась давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

— С дочерью она помирилась. В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд, — сообщает МВД.

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