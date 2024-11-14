Белоречанка предстанет перед судом за то, что едва не задушила 15-летнюю дочь

Все случилось в позапрошлом месяце. 15-летняя девочка живет вдвоем с мамой. Вечером она вернулась с прогулки домой, и пьяная родительница сначала высказала претензии о том, что та задержалась, а потом в разгаре ссоры стащила ее с дивана, повалила на пол, села сверху, начала рукой сжимать шею и бить по щекам.