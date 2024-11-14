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650 километров велодорожек создадут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге до 2045 года планируется создать велодорожки общей протяженностью 650 километров.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Игорь Ощепков на форуме «Города России: локомотивы роста».

По его словам, на данный момент длина велодорожек в городе составляет около 50 километров. При создании новых велодорожек особое внимание уделят новым микрорайонам города.

Велодорожки позволят обеспечить безопасность как пешеходам, так и водителям велосипедов, электросамокатов и так далее.

«МК-Урал» ранее писал, что благоустройство Преображенского парка Екатеринбурга готово уже на 90%, поэтому работы будут завершены в 2024 году, а не в 2025 году, как обговорено в контракте.

На данный момент идут работы над устройством газонов, устанавливают малые архитектурные формы, высаживают кустарники.