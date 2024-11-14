В правительстве Иркутской области обсудили ход специального проекта «Вызов»

Иркутская область занимает пятое место в стране по числу детей-сирот. В регионе насчитывается около 11,8 тысяч рябят, из которых 879 проживают в социальных учреждениях, имея при этом родственников. Однако, как сообщила зампредседателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, этот показатель снизился с начала года с 2,2% до 2,07%.