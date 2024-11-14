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В правительстве Иркутской области обсудили ход специального проекта «Вызов»

Проект направлен на снижение числа детей, находящихся в социальных учреждениях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Проект «Вызов» является частью программы «Дети в семье», он стартовал 1 октября в Иркутской области и еще 13 регионах России. Как движется проект, обсудили в правительстве региона.

— Инициатором проекта в Год семьи стала Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Основная цель состоит во внедрении подхода, способствующего сохранению семей, и сокращении числа детей в социальных учреждениях на 25%. Для реализации этой задачи регионы получат дополнительные ресурсы, в том числе и на адресную помощь семьям, — отметила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Иркутская область занимает пятое место в стране по числу детей-сирот. В регионе насчитывается около 11,8 тысяч рябят, из которых 879 проживают в социальных учреждениях, имея при этом родственников. Однако, как сообщила зампредседателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, этот показатель снизился с начала года с 2,2% до 2,07%.

— В работе по сохранению семьи необходимо организовать командную скоординированную работу. Каждой семье на ранней стадии неблагополучия необходимо организовать комплексную помощь, поддержку и сопровождение, — сказала Валентина Вобликова.