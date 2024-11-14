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В Челябинской области заболеваемость гриппом вырастет в декабре

Врач рассказал, сколько челябинцу придется потратить на лечение гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом в Челябинской области вырастет в декабре-начале января. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора и главврача челябинской ГКБ № 1 Дмитрия Тарасова.

— Чтобы войти в этот рост без рисков, прививку надо сделать сейчас. Самое подходящее время, ведь на формирование антител, защищающих наш организм от вируса, требуется как раз около двух недель, — заявил Тарасов.

Врач отметил, что болеть гриппом не только опасно (возможны осложнения и даже летальный исход), но еще и невыгодно. По подсчетам Дмитрия Тарасова, набор препаратов, которые помогут справиться с неприятными симптомами болезни, обойдется в 3−5 тыс. рублей.

здоровье