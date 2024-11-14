В Геленджике разработают новый план транспортного развития

Новый план транспортного развития разрабатывают для обеспечения безопасности дорожного движения, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности объектов транспортной инфраструктуры с нормативами градостроительного проектирования. Среди основных целей также создание приоритетных условий движения пассажирского транспорта общего пользования по отношению к другому транспорту, условий для управления транспортным спросом, а также пешеходного и велосипедного передвижения населения, доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.