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В Геленджике разработают новый план транспортного развития

До конца 2025 года сотрудники Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры из Санкт-Петербурга должны разработать новый план транспортного развития Геленджика.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Новый план транспортного развития разрабатывают для обеспечения безопасности дорожного движения, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности объектов транспортной инфраструктуры с нормативами градостроительного проектирования. Среди основных целей также создание приоритетных условий движения пассажирского транспорта общего пользования по отношению к другому транспорту, условий для управления транспортным спросом, а также пешеходного и велосипедного передвижения населения, доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Власти рассчитывают, что план поможет улучшить пропускную способность улично-дорожной сети курорта и «разгрузить» проблемные участки дорог, которые появляются летом из-за турпотока. В итоге у Геленджика появятся новые стратегии, концепции и программы развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.