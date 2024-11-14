Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки

В 2024 году в Казахстане была зафиксирована самая высокая демографическая нагрузка за последние 10 лет. По данным Бюро национальной статистики, в текущем году на 1 тыс. трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных — пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тыс. работающих приходилось 586 иждивенцев. Ситуацию, в которой трудоспособного населения значительно больше, чем детей и пожилых граждан, эксперты называют демографическими дивидендами. В таком случае нагрузка на бюджет из-за социальной защиты еще относительно небольшая, и ресурсы могут перераспределяться для инвестиций в человеческий капитал. И если 10 лет назад шансы Казахстана на получение демографических дивидендов были выше, то к 2024 году они снизились, пишет ranking.kz.

Самая высокая демографическая нагрузка наблюдается в северных регионах РК. В Северо-Казахстанской области коэффициент составляет 886, в Костанайской — 826. Выше среднего по стране эти показатели в некоторых южных регионах — в Кызылординской (826) и Жамбылской (818) областях, а также в Шымкенте (811). Самые низкие коэффициенты отмечены в Алматы и Астане: 637 и 644 соответственно. Это связано с высокой миграционной нагрузкой этих городов. Весной портал Energyprom.kz писал о том, что Астана переживает кризис неконтролируемой урбанизации. В мегаполисы в поисках работы переезжают люди трудоспособного возраста.

Судя по прогнозам демографического развития, составленным экспертами АО «Центр развития трудовых ресурсов», в ближайшие 25 лет пройдет как минимум две фазы изменений. С 2028 года демографическая нагрузка начнет снижаться и в 2035-м дойдет до отметки 717. После этого начнется новый виток роста рождаемости, и к 2050 году коэффициент демографической нагрузки увеличится до 799 иждивенцев на 1 тыс. людей трудоспособного возраста. Этот прогноз основан на базовом сценарии развития, который предполагает, что численность населения будет расти без резких скачков. К 2050 году этот ключевой демографический показатель достигнет 27,6 млн человек. Из них 44%, или 12,2 млн граждан, придется на детей и пожилых.

Старение населения и увеличение нагрузки на трудоспособное общество — проблемы не только Казахстана, но и многих других стран. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году численность людей в возрасте старше 65 лет на планете удвоится, пожилые будут составлять 16% населения. Главный индикатор — рост продолжительности жизни. Посмотрите, как сильно изменился этот показатель в мире за 70 лет и как еще изменится до 2050 года. В 1950-м ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 44,6 года у мужчин и 48,4 года у женщин. До 2021 года индикатор для мужчин вырос более чем на 20 лет — до 68,4 года. Женщины стали жить в среднем до 73,8 года. По прогнозам международной организации, через 25 лет продолжительность жизни у мужчин увеличится почти до 75 лет, у женщин — до 80 лет.