Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки

В 2024 году в Казахстане была зафиксирована самая высокая демографическая нагрузка за последние 10 лет. По данным Бюро национальной статистики, в текущем году на 1 тыс. трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных — пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тыс. работающих приходилось 586 иждивенцев. Ситуацию, в которой трудоспособного населения значительно больше, чем детей и пожилых граждан, эксперты называют демографическими дивидендами. В таком случае нагрузка на бюджет из-за социальной защиты еще относительно небольшая, и ресурсы могут перераспределяться для инвестиций в человеческий капитал. И если 10 лет назад шансы Казахстана на получение демографических дивидендов были выше, то к 2024 году они снизились, пишет ranking.kz.
На рост демографической нагрузки за эти годы повлияли несколько факторов: увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность, из-за беби-бума в период пандемии выросла рождаемость. По данным из демографического ежегодника БНС, общая численность детей и пожилых граждан старше 65 лет в начале 2024 года достигла 7,6 млн человек. Это более 38% от общей численности населения.
Судя по прогнозам демографического развития, составленным экспертами АО «Центр развития трудовых ресурсов», в ближайшие 25 лет пройдет как минимум две фазы изменений. С 2028 года демографическая нагрузка начнет снижаться и в 2035-м дойдет до отметки 717. После этого начнется новый виток роста рождаемости, и к 2050 году коэффициент демографической нагрузки увеличится до 799 иждивенцев на 1 тыс. людей трудоспособного возраста. Этот прогноз основан на базовом сценарии развития, который предполагает, что численность населения будет расти без резких скачков. К 2050 году этот ключевой демографический показатель достигнет 27,6 млн человек. Из них 44%, или 12,2 млн граждан, придется на детей и пожилых.
Этот социально-демографический фактор напрямую зависит от общего состояния экономики страны, уровня доходов граждан, состояния медицины и социальной защиты. Например, в 2021 году в странах с низким уровнем доходов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 60 лет, в то время как в богатых государствах — 77,5 года. Такой же разрыв эксперты ООН прогнозируют и к 2050 году.
В разрезе регионов показатели также очень сильно разнятся. В Центральной и Южной Азии в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 65,9 года у мужчин и 69,6 года у женщин. В то же время граждане европейских и североамериканских государств жили дольше: 73,9 года — мужчины, 80,4 года — женщины. По данным БНС, в Казахстане в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни составила 71 год для мужчин и 79,1 года для женщин.
А как сами пожилые казахстанцы оценивают свое положение, финансовое состояние и здоровье? Согласно результатам выборочных обследований за 2024 год, 36,3% людей в возрасте от 65 лет удовлетворены, а 63,6% частично удовлетворены своей жизнью. Со здоровьем хуже: только 28,3% довольны его состоянием, еще 65,7% частично удовлетворены, а 5,7% не удовлетворены вовсе.
Что касается обеспеченности, здесь ситуация неоднозначная. Судя по результатам опросов, 81% пожилых посчитали, что имеют средний уровень обеспеченности, а 14,5% — уровень выше среднего. Малообеспеченными себя назвали 0,1% опрошенных. Когда же пожилым респондентам задавали вопросы о различных лишениях, их ответы косвенно подтвердили, что пенсионеров с небольшим доходом на самом деле значительно больше, чем 0,1%. Например, 5,3% казахстанцев пенсионного возраста не могут позволить себе хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой, 3,1% граждан старше 58/63 лет не могут обеспечить тепло в своем доме. Почти 4% опрошенных не хватает денег, чтобы заменить износившуюся одежду и обувь на новую. В случае, если появятся небольшие непредвиденные расходы (30−40 тыс. тенге), 24,1% пожилых не смогут закрыть эти нужды без займов или финансовой помощи близких.