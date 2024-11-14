В Новосибирске впервые отметят день рождения Снежной бабы

— 4 января 2025 года в парке «Арена» состоится День рождения Снежной бабы. Выбор даты обусловлен тем, что более пятнадцати лет в Новосибирске именно в этот день проводится фестиваль Снежных баб. Праздник станет традиционным, — отметили в пресс-центре мэрии города.