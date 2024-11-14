В Новосибирске впервые отметят день рождения Снежной бабы

В Новосибирске в декабре откроют Новогодний сезон. Для местных жителей традиционно организуют массу развлечений: катки, горки, праздничные площадки. Однако будут мероприятия, которые горожане смогут посетить впервые. Одно из таких — день рождения Снежной бабы.
— 4 января 2025 года в парке «Арена» состоится День рождения Снежной бабы. Выбор даты обусловлен тем, что более пятнадцати лет в Новосибирске именно в этот день проводится фестиваль Снежных баб. Праздник станет традиционным, — отметили в пресс-центре мэрии города.
Также для новосибирцев организуют бесплатные горки: 11 маленьких и 7 больших. Также в городе откроют 10 катков и 6 лыжных трасс.