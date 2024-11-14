Бастрыкин поручил проверить недострой с черной плесенью под Воронежем

Ранее жители местного недостроя пожаловались на черную плесень и мокрые стены. Первую секцию дома № 28 на улице 70 лет Победы сдала компания «СУ-2». С тех пор прошло четыре года. Застройщик обещал построить вторую секцию, но воз и ныне там. Смежная стена (по проекту — внутренняя) от перепадов температур стала давать сбой. В трех квартирах появилась черная плесень. При этом фасад здания частично не отделан, строительный мусор не убран, благоустройство не произвели.