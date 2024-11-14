Школьница в Ростовской области нашла воробья-альбиноса

В Ростовской области школьница обнаружила воробья-альбиноса. Об этом сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН.
По словам ученых, летом этого года девочка из Ростова во время прогулки заметила на Павло-Очаковской косе стайку воробьев. Школьница решила сфотографировать птиц, когда она внимательно рассмотрела кадр, то заметила очень редкого воробья-альбиноса.
Эксперты отметили, что такие птицы — это не частый случай в природе. Орнитологи на протяжении 15 лет собирают информацию о птицах-альбиносах.
Отметим, в ноябре в Ростовской области зоозащитница избавила школу от колонии летучих мышей, которые решили устроить зимовку в стенах учебного заведения. Всего ей удалось достать 20 самок и семь самцов. Женщина часто спасает дома и другие учреждения от летучих мышей.