Школьница в Ростовской области нашла воробья-альбиноса

Отметим, в ноябре в Ростовской области зоозащитница избавила школу от колонии летучих мышей, которые решили устроить зимовку в стенах учебного заведения. Всего ей удалось достать 20 самок и семь самцов. Женщина часто спасает дома и другие учреждения от летучих мышей.