Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница в Ростовской области нашла воробья-альбиноса

В Ростовской области юная жительница сфотографировала редкого воробья-альбиноса.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области школьница обнаружила воробья-альбиноса. Об этом сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН.

По словам ученых, летом этого года девочка из Ростова во время прогулки заметила на Павло-Очаковской косе стайку воробьев. Школьница решила сфотографировать птиц, когда она внимательно рассмотрела кадр, то заметила очень редкого воробья-альбиноса.

Эксперты отметили, что такие птицы — это не частый случай в природе. Орнитологи на протяжении 15 лет собирают информацию о птицах-альбиносах.

Отметим, в ноябре в Ростовской области зоозащитница избавила школу от колонии летучих мышей, которые решили устроить зимовку в стенах учебного заведения. Всего ей удалось достать 20 самок и семь самцов. Женщина часто спасает дома и другие учреждения от летучих мышей.